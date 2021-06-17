Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Нидерландов и Австрии.

«Я думаю, что фаворит Нидерланды. Но Австрию со счетов сбрасывать нельзя, это сильная сборная. В Нидерландах лучше уровень индивидуального мастерства игроков. Австрийская команда неуступчивая, поэтому будем ждать сюрпризов. Мне кажется, будет преимущество Нидерландов в один гол или даже ничья. Отсутствие Арнаутовича? Если его дисквалифицируют, это будет серьезной потерей. Ждем красивого и интересного футбола!», — сказал Шавло «СЭ».

Матч Нидерланды — Австрия пройдет 17 июня в Амстердаме. Начало — в 22:00 мск.