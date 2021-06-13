Турнирная таблица группы России на Евро-2020: положение на 12 июня
После первого тура Евро-2020 в группе В сборная России занимает последнее, четвертое место. Россияне уступили бельгийцам (0:3) и имеют ноль очков.
Также ни одного очка у сборной Дании, которая уступила Финляндии (0:1). По разнице забитых и пропущенных мячей датчане идут третьими. Лидирует Бельгия, на втором месте Финляндия. У обеих команд по три очка.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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