Игорь Дивеев: «Лукаку — машина? В плане игры — ничего особенного»
Защитник сборной России Игорь Дивеев оценил игру нападающего сборной Бельгии (0:3) Ромелу Лукаку. Бельгиец в матче Евро-2020 оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.
— Как поддержали Семенова в раздевалке?
— Все поддержали. Ошибся человек — бывает. Футбол — такая шутка. В перерыве сказал Сэму: «Ничего страшного, давай, выходи, все нормально».
— Лукаку — машина?
— Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — ничего особенного.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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