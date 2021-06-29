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Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти голов сборной Украины на Евро-2020

23:15
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Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко сделал результативную передачу на Александра Зинченко в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Счет по ходу второго тайма равный — 1:1.

Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти голов своей команды на турнире. В его активе два мяча и две результативные передачи.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля