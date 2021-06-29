Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти голов сборной Украины на Евро-2020
23:15
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко сделал результативную передачу на Александра Зинченко в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Счет по ходу второго тайма равный — 1:1.
Andriy Yarmolenko has been directly involved in four of Ukraine's five goals at #EURO2020— Squawka Football (@Squawka) June 29, 2021
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Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти голов своей команды на турнире. В его активе два мяча и две результативные передачи.
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