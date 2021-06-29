Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти голов сборной Украины на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко сделал результативную передачу на Александра Зинченко в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Счет по ходу второго тайма равный — 1:1.

Andriy Yarmolenko has been directly involved in four of Ukraine's five goals at #EURO2020



Pin-point delivery. ? pic.twitter.com/nkIrS6tp0s — Squawka Football (@Squawka) June 29, 2021

Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти голов своей команды на турнире. В его активе два мяча и две результативные передачи.