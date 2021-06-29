Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Швейцария стала первой с 1976 года сборной, которая уступала в два мяча в плей-офф Евро, но прошла дальше

01:03
Теги:

Сборная Швейцарии обыграла французов в серии пенальти в 1/8 финала Евро-2020 и стала первой с 1976 года командой, которой удалось пройти в следующий раунд, сквитав отставание в два мяча.

Ранее подобное удавалось только югославам в полуфинале Евро-1960 и немцам в полуфинале Евро-1976. При этом подопечные Владимира Петковича к 81-й минуте уступали со счетом 1:3 и по времени спасения уступили только хорватам, которые несколькими часами ранее спаслись во встрече с Испанией в последние пять минут.

Команды, отыгрывавшие два мяча в матчах чемпионатов Европы

Дата

Стадия

Команда

Матч

Счет по ходу

Авторы голов

06.07.1960

1/2 финала

Югославия

Франция — 5:4

2:4

Кнез, 75. Еркович, 78

17.06.1976

1/2 финала

ФРГ

Югославия — 4:2 (д.в.)

0:2

Фроэ, 64. Д.Мюллер, 82

19.06.1976

Матч за 3-е место

Югославия

Голландия — 2:3 (д.в.)

0:2

Каталински, 43. Джаич, 82

20.06.1976

Финал

ФРГ

Чехословакия — 2:2 (пен. — 3:5)

0:2

Д.Мюллер, 28. Хельценбайн, 89

19.06.1984

Гр.турнир

Дания

Бельгия — 3:2

0:2

Арнесен, 41. Брюлле, 60.

19.06.1996

Гр.турнир

Россия

Чехия — 3:3

0:2

Мостовой, 49. Тетрадзе, 54

12.06.2000

Гр.турнир

Португалия

Англия — 3:2

0:2

Фигу, 22. Жоау Пинту, 37.

13.06.2000

Гр.турнир

Югославия

Словения — 3:3

0:3

Милошевич, 67, 73. Друлович, 70

19.06.2004

Гр.турнир

Чехия

Голландия- 3:2

0:2

Коллер, 23. Барош, 71

15.06.2008

Гр.турнир

Турция

Чехия — 3:2

0:2

Арда Туран, 75. Нихат, 87

13.06.2012

Гр.турнир

Дания

Португалия — 2:3

0:2

Бендтнер, 41, 80

17.06.2016

Гр.турнир

Чехия

Хорватия — 2:2

0:2

Шкода, 76. Нецид, 89

13.06.2021

Гр.турнир

Украина

Голландия — 2:3

0:2

Ярмоленко, 75. Яремчук, 79

23.06.2021

Гр.турнир

Польша

Швеция — 2:3

0:2

Левандовски, 61, 84.

28.06.2021

1/8 финала

Хорватия

Испания — 3:5 (д.в.)

1:3

Оршич, 85. Пашалич, 90+2

28.06.2021

1/8 финала

Швейцария

Франция — 3:3 (пен .- 5:4)

1:3

Сеферович, 81. Гавранович, 90

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 128
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Швейцария по пенальти обыграла Францию в 1/8 финала Евро-2020
Полуголая женщина продефилировала по перрону станции в метро Москвы
Миро раскритиковала выбор молодой жены Владимира Политова
Турция приостановит авиасообщение с шестью странами из-за COVID-19

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля