Швейцария стала первой с 1976 года сборной, которая уступала в два мяча в плей-офф Евро, но прошла дальше

Сборная Швейцарии обыграла французов в серии пенальти в 1/8 финала Евро-2020 и стала первой с 1976 года командой, которой удалось пройти в следующий раунд, сквитав отставание в два мяча.

Ранее подобное удавалось только югославам в полуфинале Евро-1960 и немцам в полуфинале Евро-1976. При этом подопечные Владимира Петковича к 81-й минуте уступали со счетом 1:3 и по времени спасения уступили только хорватам, которые несколькими часами ранее спаслись во встрече с Испанией в последние пять минут.

Команды, отыгрывавшие два мяча в матчах чемпионатов Европы