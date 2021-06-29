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Капитан сборной Швейцарии признан лучшим игроком матча против Франции

01:00
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Сборная Франции проиграла в серии пенальти команде Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в понедельник в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти точнее были швейцарцы — 5:4.

Лучшим игроком матча был признан капитан сборной Швейцарии Гранит Джака.

В четвертьфинале сборная Швейцарии 2 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Испании.

Франция — Швейцария

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Иван Шитик все материалы автора
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