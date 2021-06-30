Украина во второй раз вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. На 1-й добавленной минуте к дополнительному времени гол забил Артем Довбик.

Арбитр встречи Даниэле Орсато показал автору гола желтую карточку за неспортивное поведение. Также он посмотрел повтор гола, чтобы убедиться в отсутствии офсайда.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).

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