На 98-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Швеция — Украина арбитр Даниэле Орсато ошибочно квалифицировал фол Маркуса Даниэльссона, который сыграл в мяч, но тут же едва не сломал ногу Артему Беседину.

Итальянский судья вынес шведу предупреждение, но в действия рефери вмешался видеоарбитр Массимилиано Иррати, предложивший Орсато изучить видеозапись. После этого желтая карточка была правильно заменена на красную, и Даниэльссон покинул поле.

По современным трактовкам, предлагаемым УЕФА, в подобных ситуациях судье следует удалять нарушителя правил.