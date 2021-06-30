Швеция — Украина: швед сыграл в мяч, правильно ли его удалили?
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На 98-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Швеция — Украина арбитр Даниэле Орсато ошибочно квалифицировал фол Маркуса Даниэльссона, который сыграл в мяч, но тут же едва не сломал ногу Артему Беседину.
Итальянский судья вынес шведу предупреждение, но в действия рефери вмешался видеоарбитр Массимилиано Иррати, предложивший Орсато изучить видеозапись. После этого желтая карточка была правильно заменена на красную, и Даниэльссон покинул поле.
По современным трактовкам, предлагаемым УЕФА, в подобных ситуациях судье следует удалять нарушителя правил.
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