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Швеция — Украина: швед сыграл в мяч, правильно ли его удалили?

00:19
29 июня. Швеция — Украина. Красная карточка Даниэльссону.
29 июня. Швеция — Украина. Красная карточка Даниэльссону.
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На 98-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Швеция — Украина арбитр Даниэле Орсато ошибочно квалифицировал фол Маркуса Даниэльссона, который сыграл в мяч, но тут же едва не сломал ногу Артему Беседину.

Итальянский судья вынес шведу предупреждение, но в действия рефери вмешался видеоарбитр Массимилиано Иррати, предложивший Орсато изучить видеозапись. После этого желтая карточка была правильно заменена на красную, и Даниэльссон покинул поле.

По современным трактовкам, предлагаемым УЕФА, в подобных ситуациях судье следует удалять нарушителя правил.

Швеция — Украина

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля