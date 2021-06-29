«Скорость мысли — это наше очевидное преимущество над всякими северянами». Что пишут в Украине о матче со Швецией
Болельщики сборной Украины отреагировали в соцсетях на игру команды в первом тайме матча Евро-2020 со Швецией (1:1).
Олег Бабий, украинский журналист: «Будем разбираться» (известная цитата Олега Блохина — Прим. «СЭ»)
Будем розбираться— Олег Бабій (@Gullit87) June 29, 2021
Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Какой пас Ярмоленко! Какой удар Зинченко!»
Який пас Ярмоленка??Який удар Зінченка??— Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021
Михаил Смоловой, украинский футбольный блогер (в Telegram-канале): «Коротко после первого:
— Шапа крутой, по сути, своим переводом он сделал наш гол, обычно у нас более банально и предсказуемо
— обороняться качеством мы не умеем, вывозили до поры за счет количества, правда, и оно не помогло
— вроде всю неделю целенаправленно готовились к этой игре, но сказать, что реально появился автоматизм в каких-то процессах — нельзя
— при наличии Сидорчука и Степаненко, мяч должен двигаться от ПЦЗ/ЛЦЗ вверх, но с этим как-то грустненько; вангую Малиновского вместо кого-то из пары опорников (кто на датчиках будет мертвее) ближе к 70-й минуте".
Артем Франков, украинский журналист (в Telegram-канале):
«Каких-то полсотни матчей сборной Украины потребовалось для осознания довольно очевидного: Зинченко логично использовать там же, где он играет в клубе, то есть на левом краю. Скорость мысли — это наше очевидное преимущество над всякими северянами».
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