Болельщики сборной Украины отреагировали в соцсетях на игру команды в первом тайме матча Евро-2020 со Швецией (1:1).

Олег Бабий, украинский журналист: «Будем разбираться» (известная цитата Олега Блохина — Прим. «СЭ»)

Будем розбираться — Олег Бабій (@Gullit 87 ) June 29, 2021

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Какой пас Ярмоленко! Какой удар Зинченко!»

Який пас Ярмоленка??Який удар Зінченка?? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021

Михаил Смоловой, украинский футбольный блогер (в Telegram-канале): «Коротко после первого:

— Шапа крутой, по сути, своим переводом он сделал наш гол, обычно у нас более банально и предсказуемо

— обороняться качеством мы не умеем, вывозили до поры за счет количества, правда, и оно не помогло

— вроде всю неделю целенаправленно готовились к этой игре, но сказать, что реально появился автоматизм в каких-то процессах — нельзя

— при наличии Сидорчука и Степаненко, мяч должен двигаться от ПЦЗ/ЛЦЗ вверх, но с этим как-то грустненько; вангую Малиновского вместо кого-то из пары опорников (кто на датчиках будет мертвее) ближе к 70-й минуте".

Артем Франков, украинский журналист (в Telegram-канале):

«Каких-то полсотни матчей сборной Украины потребовалось для осознания довольно очевидного: Зинченко логично использовать там же, где он играет в клубе, то есть на левом краю. Скорость мысли — это наше очевидное преимущество над всякими северянами».