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«Как по книжке»: в соцсетях отреагировали на гол Зинченко шведам

23:36
Александр Зинченко. Фото УЕФА.
Александр Зинченко. Фото УЕФА.
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«Как по книжке»: в соцсетях отреагировали на гол Зинченко шведам

Украинские болельщики отреагировали на гол Александра Зинченко в ворота сборной Швеции. Радовались как известные журналисты и политики, так и простые пользователели соцсетей.

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Какой пас Ярмоленко! Какой удар Зинченко!»

Петр Порошенко, бывший президент Украины: «Гоооол! Александр Зинченко забил первый гол для Украины».

Официальный Twitter УЕФА: «Что было круче: пас Ярмоленко или удар Зинченко?»

Мертвий фенікс: «Зинченко красавчик. Правда, что-то мне подсказывает, что наши проиграют».

Самотня Migrane: «Моя зая Зинченко».

Ігор Кевін: «Зинченко красиво пробил. Такой сложнее, чем кажется. Положил корпус, потому удар прямой и сильный. Как по книжке».

Швеция — Украина

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Евгений Петров все материалы автора

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