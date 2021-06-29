«Как по книжке»: в соцсетях отреагировали на гол Зинченко шведам

Украинские болельщики отреагировали на гол Александра Зинченко в ворота сборной Швеции. Радовались как известные журналисты и политики, так и простые пользователели соцсетей.

Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Какой пас Ярмоленко! Какой удар Зинченко!»

Який пас Ярмоленка??Який удар Зінченка?? — Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021

Петр Порошенко, бывший президент Украины: «Гоооол! Александр Зинченко забил первый гол для Украины».

Гоооол!



Олександр Зінченко забив перший гол для України! ??? pic.twitter.com/cQHO6CTsxZ — Петро Порошенко (@poroshenko) June 29, 2021

Официальный Twitter УЕФА: «Что было круче: пас Ярмоленко или удар Зинченко?»

Мертвий фенікс: «Зинченко красавчик. Правда, что-то мне подсказывает, что наши проиграют».

Зінченко красунчик, правда щось мені підказує, що наші програють ? — мертвий фенікс (@deadphoenixdead) June 29, 2021

Самотня Migrane: «Моя зая Зинченко».

МОЯ ЗАЯ ЗІНЧЕНКО ??? — сам?тня Migraine° ? (@monarchy675) June 29, 2021

Ігор Кевін: «Зинченко красиво пробил. Такой сложнее, чем кажется. Положил корпус, потому удар прямой и сильный. Как по книжке».