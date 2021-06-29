«Как по книжке»: в соцсетях отреагировали на гол Зинченко шведам
«Как по книжке»: в соцсетях отреагировали на гол Зинченко шведам
Украинские болельщики отреагировали на гол Александра Зинченко в ворота сборной Швеции. Радовались как известные журналисты и политики, так и простые пользователели соцсетей.
Кирилл Круторогов, украинский комментатор: «Какой пас Ярмоленко! Какой удар Зинченко!»
Який пас Ярмоленка??Який удар Зінченка??— Кирило Круторогов (@Krutorogov) June 29, 2021
Петр Порошенко, бывший президент Украины: «Гоооол! Александр Зинченко забил первый гол для Украины».
Гоооол!— Петро Порошенко (@poroshenko) June 29, 2021
Олександр Зінченко забив перший гол для України! ??? pic.twitter.com/cQHO6CTsxZ
Официальный Twitter УЕФА: «Что было круче: пас Ярмоленко или удар Зинченко?»
?? Что было круче: пас Ярмоленко или удар Зинченко?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/QUtY5NzzeF— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 29, 2021
Мертвий фенікс: «Зинченко красавчик. Правда, что-то мне подсказывает, что наши проиграют».
Зінченко красунчик, правда щось мені підказує, що наші програють ?— мертвий фенікс (@deadphoenixdead) June 29, 2021
Самотня Migrane: «Моя зая Зинченко».
МОЯ ЗАЯ ЗІНЧЕНКО ???— сам?тня Migraine° ? (@monarchy675) June 29, 2021
Ігор Кевін: «Зинченко красиво пробил. Такой сложнее, чем кажется. Положил корпус, потому удар прямой и сильный. Как по книжке».
Зінченко гарно пробив. Такий момент складніше, ніж здається. Поклав корпус, тому удар прямий і сильний. Як по книжці.— Ігор Кевін (@IhorKevin) June 29, 2021
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