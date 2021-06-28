Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина отреагировала на вылет сборной России с чемпионата Европы после поражения от Дании (1:4).

«Обкакались». Именно так капитан нашей футбольной сборной прокомментировал вылет российской команды с Евро. Лучше и не скажешь, как считаете?

Не хочу сейчас заострять внимание именно на этом провале, все прекрасно понимают, что результат сборной — это результат всей системы. Надо развивать детский спорт, но самое главное искать самородков и настоящих талантов по всей стране.

В нашем виде спорта на первенстве России тренеры из центральных регионов замечают молодых звёздочек и приглашают тренироваться в свои клубы, где условия для тренировок способствуют развитию таланта и дальнейшего попадания в различные сборные. Финансирование футбола и синхронного плавания даже сравнивать не хочется, а то можно и разрыдаться. Да и источники финансирования видов спорта сильно отличаются. Дело в другом.

На мой субъективный взгляд баснословные заработки совсем молодых ребят только портят их спортивную карьеру. Когда человек в 18 уже получил квартиру, машину и все о чем мечтал, то много и упорно работать он явно будет хотеть меньше того, у кого ничего этого нет. Как сказал один близкий для меня человек: «В спорт должны приходить голодные» И это касается не только материального обеспечения, но и голода до результата, до побед, до медалей и до мечты достигнуть самых грандиозных вершин

Когда я думаю о футболе, то сразу вспоминаю про Криштиану Роналду. Он для меня пример настоящего атлета из этого вида спорта. Парень из очень бедной семьи с очень большой мечтой стать лучшим. Всегда остается после тренировок, для совершенствования техники, не жалеет себя, работает в несколько раз больше остальных, несмотря на то, что уже имеет за плечами все, что только возможно себе представить и в плане карьеры и в плане денег.

Я верю, что и у нас есть такие ребята, готовые пахать на благо родины и отдавать себя на поле до последней капли. Только почему-то они остаются за бортом, а вместе с ними за бортом остается и российский футбол", — написала Шишкина в Instagram.

Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе B. Россияне набрали три очка, но по дополнительным показателям уступила и Финляндии, и Дании.