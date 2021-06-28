Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур может быть отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает журналист Николо Скира. В 1/8 финала Евро-2020 голландцы уступили Чехии (0:2).

По информации источника, работой де Бура недовольны многие члены правления федерации футбола Нидерландов. Нынешний контракт специалиста рассчитан до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.

51-летний де Бур ранее работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас» и «Атлантой Юнайтед». «Аякс» при нем четырежды выиграл чемпионат Голландии и один раз — Суперкубок страны. С «Атлантой» он выиграл открытый Кубок США.