Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020
09:10
Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур может быть отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает журналист Николо Скира. В 1/8 финала Евро-2020 голландцы уступили Чехии (0:2).
По информации источника, работой де Бура недовольны многие члены правления федерации футбола Нидерландов. Нынешний контракт специалиста рассчитан до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.
51-летний де Бур ранее работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас» и «Атлантой Юнайтед». «Аякс» при нем четырежды выиграл чемпионат Голландии и один раз — Суперкубок страны. С «Атлантой» он выиграл открытый Кубок США.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 301Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Дания или Чехия?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю