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Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020

09:10
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Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур может быть отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает журналист Николо Скира. В 1/8 финала Евро-2020 голландцы уступили Чехии (0:2).

По информации источника, работой де Бура недовольны многие члены правления федерации футбола Нидерландов. Нынешний контракт специалиста рассчитан до окончания чемпионата мира-2022 в Катаре.

51-летний де Бур ранее работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас» и «Атлантой Юнайтед». «Аякс» при нем четырежды выиграл чемпионат Голландии и один раз — Суперкубок страны. С «Атлантой» он выиграл открытый Кубок США.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1409380106427146240

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