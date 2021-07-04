Шевченко обратился к болельщикам после вылета сборной Украины с Евро-2020
18:46
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к болельщикам после поражения в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).
«Вчера вечером мы встретились с сильной командой. Спасибо всем фанатам за вашу потрясающую поддержку, это было так важно на нашем пути. Горжусь игрой своей команды на ЕВРО-2020. Вы написали отличные страницы для украинского футбола», — написал Шевченко в Instagram.
Сборная Украины показала лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы.
В полуфинале Англия встретится с Данией, которая обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.
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