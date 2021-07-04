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Левченко назвал комичной попытку Шевченко провести тройную замену на 89-й минуте матча с Англией

17:50
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Бывший футболист «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал эпизод, в котором Андрей Шевченко не успел провести тройную замену в концовке матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Откровенно говоря, конечно же, после 50-й минуты, после 0:3 нужно было выпускать Довбика, Тымчика, Судакова. И если бы мы пропустили еще 3 мяча не страшно. А так ребята бы получили колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комична попытка замены на 89-й минуте», — написал Левченко в Twitter.

Главный арбитр встречи Феликс Брих не стал добавлять время ко второму тайму. Он дал финальный свисток сразу после истечения 90 минут. Из-за этого украинцы не смогли сделать тройную замену. Для Тымчика и Судакова это мог быть дебют на Евро.

В полуфинале Англия встретится с Данией, которая обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/elevchenko/status/1411637553267195904

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