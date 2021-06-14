Сергей Карасев назначен главным арбитром матча Евро-2020 Италия — Швейцария
11:25
Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча второго тура групповой стадии Евро-2020 Италия — Швейцария, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин (оба — Россия). Резервным судьей назначен Майкл Оливер (Англия).
Видеоарбитром встречи будет работать Бастиан Данкерт (Германия), его ассистенты — Марко Фритц, Кристиан Гиттельманн (оба — Германия) и Павел Гил (Польша).
Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня, начало встречи — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/matchinfo/?iv=true
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