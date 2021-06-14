Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча второго тура групповой стадии Евро-2020 Италия — Швейцария, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин (оба — Россия). Резервным судьей назначен Майкл Оливер (Англия).

Видеоарбитром встречи будет работать Бастиан Данкерт (Германия), его ассистенты — Марко Фритц, Кристиан Гиттельманн (оба — Германия) и Павел Гил (Польша).

Матч Италия — Швейцария состоится 16 июня, начало встречи — в 22.00 (мск).