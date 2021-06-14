Бывший тренер сборной Германии заявил, что Вернеру нужно вести себя на поле более эгоистично
Бывший тренер сборной Германии Берти Фогтс заявил, что нападающему немецкой команды Тимо Вернеру нужно действовать на поле более эгоистично.
«Многие обвиняют Тимо в том, что он мало забивает, он определенно должен поработать над этим. Нападающий не должен думать о том, как вовлечь в атаку своего партнера по команде. Форвард должен быть в первую очередь нацелен на голы. Тимо должен быть более эгоистичным. Вернер умеет находить свободное пространство и обладает высокой скоростью. Хотелось бы увидеть его на поле в игре с Францией, он способен помешать французам благодаря своим качествам», — приводит Sportbuzzer слова Фогтса.
На Евро-2020 сборная Германии сыграет в группе с Францией, Португалией и Венгрией. Первая игра немцев на турнире против французов состоится 15 июня, начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.sportbuzzer.de/artikel/vogts-deutschland-frankreich-werner-sturm-aufstellung-angreifer-spieler/
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