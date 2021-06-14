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Бывший тренер сборной Германии заявил, что Вернеру нужно вести себя на поле более эгоистично

11:14
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Бывший тренер сборной Германии Берти Фогтс заявил, что нападающему немецкой команды Тимо Вернеру нужно действовать на поле более эгоистично.

«Многие обвиняют Тимо в том, что он мало забивает, он определенно должен поработать над этим. Нападающий не должен думать о том, как вовлечь в атаку своего партнера по команде. Форвард должен быть в первую очередь нацелен на голы. Тимо должен быть более эгоистичным. Вернер умеет находить свободное пространство и обладает высокой скоростью. Хотелось бы увидеть его на поле в игре с Францией, он способен помешать французам благодаря своим качествам», — приводит Sportbuzzer слова Фогтса.

На Евро-2020 сборная Германии сыграет в группе с Францией, Португалией и Венгрией. Первая игра немцев на турнире против французов состоится 15 июня, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.sportbuzzer.de/artikel/vogts-deutschland-frankreich-werner-sturm-aufstellung-angreifer-spieler/

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Иван Торопцев все материалы автора
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