Сборная Украины может установить вечный антирекорд Евро
Проиграв Нидерландам (2:3) в первом туре группового турнира чемпионата Европы-2020, сборная Украины повторила худший результат в истории Евро.
После победы в дебютном матче над шведами команда под руководством Олега Блохина (2012), Михаила Фоменко (2016) и Андрея Шевченко (2020) потерпела шесть поражений подряд. Ранее подобную серию выдавала только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м.
Чтобы избежать вечного антирекорда сегодня, 17 июня, украинцам нужно обязательно обыгрывать Македонию, которая в дебютном матче уступила Австрии — 1:3.
Самые продолжительные серии поражений на чемпионатах Европы:
|
Команда
|
Турниры
|
Тренеры
|
Матчи
|
Мячи
|
Югославия
|
1968, 1976, 1984
|
Райко Митич, Анте Младинич, Тодор Веселинович
|
6
|
6-19
|
Украина
|
2012, 2016, 2020
|
Олег Блохин, Михаил Фоменко, Андрей Шевченко
|
6
|
2-11
|
Румыния
|
1984, 1996
|
Мирча Луческу, Ангел Иорданеску
|
5
|
2-7
|
Дания
|
1984, 1988
|
Зепп Пионтек
|
4
|
4-10
|
Ирландия
|
1988, 2012
|
Джеки Чарльтон, Джованни Траппатони
|
4
|
1-10
|
Турция
|
1996, 2000
|
Фатих Терим, Мустафа Денизлы
|
4
|
1-7
|
Болгария
|
1996, 2004
|
Димитар Пенев, Пламен Марков
|
4
|
2-12
|
Швейцария
|
2004, 2008
|
Коби Кун
|
4
|
2-9
|
Швеция
|
2008, 2012
|
Ларс Лагербек, Эрик Хамрин
|
4
|
4-9
|
Голландия
|
2008, 2012
|
Марко ван Бастен, Берт ван Марвейк
|
4
|
3-8
Матч Украина — Македония состоится сегодня, 17 июня, начало — в 16.00 (мск).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю