Сборная Украины может установить вечный антирекорд Евро

Проиграв Нидерландам (2:3) в первом туре группового турнира чемпионата Европы-2020, сборная Украины повторила худший результат в истории Евро.

После победы в дебютном матче над шведами команда под руководством Олега Блохина (2012), Михаила Фоменко (2016) и Андрея Шевченко (2020) потерпела шесть поражений подряд. Ранее подобную серию выдавала только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м.

Чтобы избежать вечного антирекорда сегодня, 17 июня, украинцам нужно обязательно обыгрывать Македонию, которая в дебютном матче уступила Австрии — 1:3.

Самые продолжительные серии поражений на чемпионатах Европы:

Команда Турниры Тренеры Матчи Мячи Югославия 1968, 1976, 1984 Райко Митич, Анте Младинич, Тодор Веселинович 6 6-19 Украина 2012, 2016, 2020 Олег Блохин, Михаил Фоменко, Андрей Шевченко 6 2-11 Румыния 1984, 1996 Мирча Луческу, Ангел Иорданеску 5 2-7 Дания 1984, 1988 Зепп Пионтек 4 4-10 Ирландия 1988, 2012 Джеки Чарльтон, Джованни Траппатони 4 1-10 Турция 1996, 2000 Фатих Терим, Мустафа Денизлы 4 1-7 Болгария 1996, 2004 Димитар Пенев, Пламен Марков 4 2-12 Швейцария 2004, 2008 Коби Кун 4 2-9 Швеция 2008, 2012 Ларс Лагербек, Эрик Хамрин 4 4-9 Голландия 2008, 2012 Марко ван Бастен, Берт ван Марвейк 4 3-8

Матч Украина — Македония состоится сегодня, 17 июня, начало — в 16.00 (мск).