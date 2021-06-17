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Сборная Украины может установить вечный антирекорд Евро

12:15
Сборная Украины может установить новый антирекорд чемпионатов Европы. Фото Reuters
Сборная Украины может установить новый антирекорд чемпионатов Европы. Фото Reuters
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Проиграв Нидерландам (2:3) в первом туре группового турнира чемпионата Европы-2020, сборная Украины повторила худший результат в истории Евро.

После победы в дебютном матче над шведами команда под руководством Олега Блохина (2012), Михаила Фоменко (2016) и Андрея Шевченко (2020) потерпела шесть поражений подряд. Ранее подобную серию выдавала только сборная Югославии, которая после неудачи в переигровке финала Евро-1968 дважды уступила в 1976 году и трижды в 1984-м.

Чтобы избежать вечного антирекорда сегодня, 17 июня, украинцам нужно обязательно обыгрывать Македонию, которая в дебютном матче уступила Австрии — 1:3.

Самые продолжительные серии поражений на чемпионатах Европы:

Команда

Турниры

Тренеры

Матчи

Мячи

Югославия

1968, 1976, 1984

Райко Митич, Анте Младинич, Тодор Веселинович

6

6-19

Украина

2012, 2016, 2020

Олег Блохин, Михаил Фоменко, Андрей Шевченко

6

2-11

Румыния

1984, 1996

Мирча Луческу, Ангел Иорданеску

5

2-7

Дания

1984, 1988

Зепп Пионтек

4

4-10

Ирландия

1988, 2012

Джеки Чарльтон, Джованни Траппатони

4

1-10

Турция

1996, 2000

Фатих Терим, Мустафа Денизлы

4

1-7

Болгария

1996, 2004

Димитар Пенев, Пламен Марков

4

2-12

Швейцария

2004, 2008

Коби Кун

4

2-9

Швеция

2008, 2012

Ларс Лагербек, Эрик Хамрин

4

4-9

Голландия

2008, 2012

Марко ван Бастен, Берт ван Марвейк

4

3-8

Матч Украина — Македония состоится сегодня, 17 июня, начало — в 16.00 (мск).

Украина — Македония

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