Полузащитнику сборной Дании и «Интера» Кристиану Эриксену установят дефибриллятор после сердечного приступа, который футболист пережил во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1), сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

«После того, как Кристиан прошел несколько обследований сердца, было принято решение, что ему необходим имплантируемый подкожный кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство необходимо после сердечного приступа, чтобы избежать нарушений ритма работы сердца. Кристиан согласился с советом врачей, план по установке дефибриллятора был подтвержден национальными и международными специалистами, которые посоветовали то же самое. Мы призываем дать Кристиану и его семье покой в ближайшее время и уважать их личную жизнь», — говорится в заявлении Датского футбольного союза.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU — En Del Af Noget St?rre (@DBUfodbold) June 17, 2021

Имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор — устройство, имплантируемое внутрь тела, которое способно выполнять кардиоверсию, дефибрилляцию и стимуляцию сердца. Устройство способно предотвратить внезпаное прекращение работы сердца.

В конце первого тайма матча Дания — Финляндия полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Отметим, что в 2019 году футболисту сборной Нидерландов Дэйли Блинду также установили дефибриллятор после операции на сердце. После этого игрок смог продолжить профессиональную карьеру.