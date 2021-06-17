Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Кристиану Эриксену установят дефибриллятор после сердечного приступа

11:21
Кристиан Эриксен. Фото Reuters
Кристиан Эриксен. Фото Reuters
Теги:

Полузащитнику сборной Дании и «Интера» Кристиану Эриксену установят дефибриллятор после сердечного приступа, который футболист пережил во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1), сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

«После того, как Кристиан прошел несколько обследований сердца, было принято решение, что ему необходим имплантируемый подкожный кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство необходимо после сердечного приступа, чтобы избежать нарушений ритма работы сердца. Кристиан согласился с советом врачей, план по установке дефибриллятора был подтвержден национальными и международными специалистами, которые посоветовали то же самое. Мы призываем дать Кристиану и его семье покой в ближайшее время и уважать их личную жизнь», — говорится в заявлении Датского футбольного союза.

Имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор — устройство, имплантируемое внутрь тела, которое способно выполнять кардиоверсию, дефибрилляцию и стимуляцию сердца. Устройство способно предотвратить внезпаное прекращение работы сердца.

В конце первого тайма матча Дания — Финляндия полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Отметим, что в 2019 году футболисту сборной Нидерландов Дэйли Блинду также установили дефибриллятор после операции на сердце. После этого игрок смог продолжить профессиональную карьеру.

Российские болельщики не&nbsp;остались в&nbsp;стороне.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Украины может установить вечный антирекорд Евро
Фото: Моргенштерн снялся голым со своей девушкой Диларой
Помятый Bentley светской львицы увозят с места ДТП в центре Москвы
Путин назвал единственное обязательство РФ перед Украиной

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи