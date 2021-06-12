Сборная Голландии отказалась вставать на колено перед матчами Евро-2020
Капитан сборной Голландии Джорджиньо Вайналдум сообщил, что команда отказалась вставать на колено перед матчами Евро-2020.
«Мы решили не делать этого. Во-первых, потому что мы не делали этого в предыдущих матчах сборной. Во-вторых, потому, что мы уже много делаем для борьбы с расизмом. Многие футболисты в команде еще не вставали на колено. Те, кто играет в Англии — вставали на колено, остальные — нет. Мы не говорим, что делаем достаточно в борьбе с расизмом, потому что никогда не бывает достаточно, но сейчас мы не собираемся вставать на колено», — цитирует De Telegraaf Вайналдума.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Голландии сыграет на турнире в одной группе с Украиной, Австрией и Македонией.
Сегодня о своем намерении не вставать на колено перед играми чемпионата Европы сообщила сборная Хорватии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.telegraaf.nl/sport/992084141/oranje-knielt-niet-tijdens-ek-voetbal
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю