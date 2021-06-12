Сборная Голландии отказалась вставать на колено перед матчами Евро-2020

Капитан сборной Голландии Джорджиньо Вайналдум сообщил, что команда отказалась вставать на колено перед матчами Евро-2020.

«Мы решили не делать этого. Во-первых, потому что мы не делали этого в предыдущих матчах сборной. Во-вторых, потому, что мы уже много делаем для борьбы с расизмом. Многие футболисты в команде еще не вставали на колено. Те, кто играет в Англии — вставали на колено, остальные — нет. Мы не говорим, что делаем достаточно в борьбе с расизмом, потому что никогда не бывает достаточно, но сейчас мы не собираемся вставать на колено», — цитирует De Telegraaf Вайналдума.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Голландии сыграет на турнире в одной группе с Украиной, Австрией и Македонией.

Сегодня о своем намерении не вставать на колено перед играми чемпионата Европы сообщила сборная Хорватии.