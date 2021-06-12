Модрич заявил, что сборная Хорватии не будет вставать на колено во время Евро-2020
Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич сообщил, что его команда не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020 в рамках поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).
«Наша позиция такова: мы не будем вставать на колено. Нет никакой особой причины, по которой мы так решили. Мы просто обсудили это внутри команды и решили не вставать на колено, но это не значит, что мы за расизм или поддерживаем дискриминацию в футболе. Естественно, мы не поддерживаем эти явления, но мы не считаем, что коленопреклонение помогает решить вопрос. Есть много других способов борьбы с расизмом», — цитирует BBC Модрича.
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии сыграет в группе с Англией, Шотландией и Чехией.
11 июня стало известно, что сборная Шотландии также не будет вставать на колено перед играми Евро-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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