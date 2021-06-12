Модрич заявил, что сборная Хорватии не будет вставать на колено во время Евро-2020

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич сообщил, что его команда не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020 в рамках поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

«Наша позиция такова: мы не будем вставать на колено. Нет никакой особой причины, по которой мы так решили. Мы просто обсудили это внутри команды и решили не вставать на колено, но это не значит, что мы за расизм или поддерживаем дискриминацию в футболе. Естественно, мы не поддерживаем эти явления, но мы не считаем, что коленопреклонение помогает решить вопрос. Есть много других способов борьбы с расизмом», — цитирует BBC Модрича.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии сыграет в группе с Англией, Шотландией и Чехией.

11 июня стало известно, что сборная Шотландии также не будет вставать на колено перед играми Евро-2020.