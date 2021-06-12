Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и экс-футболист сборной Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» высказался о перспективах нынешнего поколения своей национальной команды.

— Три года назад Бельгия стала третьей на чемпионате мира. Команда стала сильнее за это время?

— Думаю, да. Тогда Бельгия была сильна и индивидуально, и как коллектив. А теперь состав практически не изменился, и игроки стали опытнее. Думаю, с каждым турниром меняется и психология команды. Теперь мы сами можем называть себя фаворитами. Мы больше не аутсайдеры, как это ранее было много лет. Евро — это сейчас главная тема в Бельгии. У страны большие надежды на этот турнир, многие ждут от сборной победы.

— Уже пошли разговоры, что Евро-2020 — это чуть ли не последний шанс для этого поколения выиграть что-то серьезное.

— Будет еще чемпионат мира в Катаре в следующем году. Хотя тоже нельзя говорить про последний шанс, потому что очень многие и дальше будут играть за сборную. Но в любом случае следующие два турнира — это лучшие возможности для сборной Бельгии.

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

(Олег Кошелев)