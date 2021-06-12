«У этого поколения есть еще два турнира — Евро и ЧМ в Катаре». Веркаутерен — о перспективах сборной Бельгии
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и экс-футболист сборной Бельгии Франк Веркаутерен в интервью «СЭ» высказался о перспективах нынешнего поколения своей национальной команды.
— Три года назад Бельгия стала третьей на чемпионате мира. Команда стала сильнее за это время?
— Думаю, да. Тогда Бельгия была сильна и индивидуально, и как коллектив. А теперь состав практически не изменился, и игроки стали опытнее. Думаю, с каждым турниром меняется и психология команды. Теперь мы сами можем называть себя фаворитами. Мы больше не аутсайдеры, как это ранее было много лет. Евро — это сейчас главная тема в Бельгии. У страны большие надежды на этот турнир, многие ждут от сборной победы.
— Уже пошли разговоры, что Евро-2020 — это чуть ли не последний шанс для этого поколения выиграть что-то серьезное.
— Будет еще чемпионат мира в Катаре в следующем году. Хотя тоже нельзя говорить про последний шанс, потому что очень многие и дальше будут играть за сборную. Но в любом случае следующие два турнира — это лучшие возможности для сборной Бельгии.
Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю