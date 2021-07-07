Саутгейт: «У сборной Англии не настолько хорошая история выступлений на крупных турнирах, как многие считают»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт напомнил, что национальная команда редко добивалась успеха на крупных международных турнирах.

«У нас не настолько хорошая история выступлений на крупных турнирах, как многие считают. Сейчас наши игроки ломают барьеры. Сегодня у нас будет еще одна возможность сделать это. Сборная Англии никогда не попадала в финал чемпионата Европы. Наша нынешняя команда может стать первой в истории, это очень волнующий момент», — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

Сегодня, 7 июля, сборная Англии сыграет в полуфинале Евро-2020 против Дании. Начало встречи — в 22.00 (мск). Победитель сыграет в финале турнира со сборной Италии.