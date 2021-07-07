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Бывший судья обвинил УЕФА в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров

09:46
Логотип УЕФА около штаб-квартиры организации в швейцарском Ньоне. Фото AFP
Логотип УЕФА около штаб-квартиры организации в швейцарском Ньоне. Фото AFP
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Бывший судья Юнас Эрикссон обвинил УЕФА в коррупции при назначении арбитров на решающие матчи турниров.

«Прошло пять лет с момента, как я судил полуфинал Евро между Португалией и Уэльсом. Хотя я был счастлив и горд, что работал на этой игре, потом мы с коллегами испытали разочарование, ведь нам не дали судить финал. Меня часто спрашивают: «Как выбирают судей на решающие матчи? По достижениям? Выбирают среди тех, кто меньше всего ошибался? Кто на самом деле дает им оценку?» Правда в том, что все очень мрачно. Грязный, пропитанный политикой и ложью мир, в котором играют роль дружба, коррупция, верность и национальность. Те, кого ставят на финал, не становятся лучшими судьями турнира автоматически. Этот гнилой мир далек от хорошей культуры, я чертовски счастлив, что перестал судить три года назад», — написал у себя в Instagram Эрикссон.

Публикация от Jonas Eriksson (@jonaseriksson01)

В первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии обыграла Испанию (1:1; 4:2 — по пенальти). Главным арбитром этой встречи был Феликс Брих из Германии. Резервным арбитром матча был Сергей Карасев из России.

Второй полуфинал Евро-2020 Англия — Дания состоится сегодня, 7 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск). Главный арбитр матча — Данни Маккели из Голландии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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