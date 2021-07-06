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Саутгейт: «Дания блестяще справилась с потерей Эриксена, став еще сильнее»

20:13
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о шансах своей команды в матче 1/2 финала чемпионата Европы с Данией.

«Мы дважды играли с ними осенью, знаем, какая у них статистика, и знаем, как нелегко их обыгрывать. Знаем, что у них в команде есть хорошие игроки, считаю, что сейчас они сильнее, чем были тогда.

Конечно, потеря Эриксена стала для низ большим ударом, да и вообще, что произошло. Но они блестяще справились со всем этим. Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала еще прочнее, и это может здорово им помочь», — цитирует Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Матч Дания — Англия состоится завтра, 7 июля, на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).

 

Англия — Дания

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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