Роберто Карлос считает, что Люк Шоу может стать игроком топ-уровня
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о защитнике сборной Англии Люке Шоу.
«Видим, что Шоу предельно мотивирован. Он реально прибавляет, а с Украиной сыграл действительно здорово.
Люк является важной частью сборной Англии, как и остальные футболисты. С каждой игрой он прибавлял, и, на мой взгляд, у него есть все, чтобы выйти на топ-уровень. Он левый защитник сборной Англии, это говорит само за себя», — приводит слова бразильца Sky Sports.
Англия в 1/8 финала Евро обыграла Украину (4:0) и в полуфинале сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12016/12349980/luke-shaw-roberto-carlos-says-england-left-back-has-everything-to-get-to-the-top
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