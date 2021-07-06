Роберто Карлос считает, что Люк Шоу может стать игроком топ-уровня

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о защитнике сборной Англии Люке Шоу.

«Видим, что Шоу предельно мотивирован. Он реально прибавляет, а с Украиной сыграл действительно здорово.

Люк является важной частью сборной Англии, как и остальные футболисты. С каждой игрой он прибавлял, и, на мой взгляд, у него есть все, чтобы выйти на топ-уровень. Он левый защитник сборной Англии, это говорит само за себя», — приводит слова бразильца Sky Sports.

Англия в 1/8 финала Евро обыграла Украину (4:0) и в полуфинале сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля в 22:00 по московскому времени.