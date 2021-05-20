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Сафонов признался, что ранее он был не готов к вызову в сборную России

18:24
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой вызов в сборную России.

«Я был немного не готов к вызову в сборную, — сказал Сафонов. — Травма мешала мне показать все свои способности. Конец сезона я провел хорошо, спасибо тренерскому штабу за доверие.

Переход из молодежки во взрослую сборную проходит просто, ничего особенного. И там, и там отличная атмосфера».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры