Сафонов признался, что ранее он был не готов к вызову в сборную России
18:24
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой вызов в сборную России.
«Я был немного не готов к вызову в сборную, — сказал Сафонов. — Травма мешала мне показать все свои способности. Конец сезона я провел хорошо, спасибо тренерскому штабу за доверие.
Переход из молодежки во взрослую сборную проходит просто, ничего особенного. И там, и там отличная атмосфера».
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
(Сергей Федоров)
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