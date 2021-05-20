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Караваев поделился эмоциями от вызова в сборную России

18:31
Вячеслав Караваев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Караваев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал свой вызов в сборную России.

«Мне пожелали на день рождения здоровья и хорошей подготовки к Евро. Пока мне ничего не подарили, это вечером будет.

Нервозность присутствует перед всеми официальными играми за сборную и клуб, но потом она уходит. Нас ждет большой турнир, но необходимо на него хорошо настроиться», — сказал Караваев.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

(Сергей Федоров)

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