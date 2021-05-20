Черчесов рассказал, когда Миранчук, Черышев и Головин присоединятся к сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда Алексей Миранчук, Денис Черышев и Александр Головин присоединятся к команде.

«Наши легионеры 23 числа играют последние матчи. Надеемся их увидеть 24 мая, максимальный срок — 25 мая.

Хорошо ли, что первый матч с Бельгией? Любая игра идет в плюс, если ты хорошо готов. Над этим и работаем. Соперника мы не выбираем, уже несколько раз играли с бельгийцами, побеждать не удавалось. Настало время решить эту задачу», — сказал Черчесов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

(Сергей Федоров)