Российский триколор на матче Украины в 1/8 финала Евро против Швеции. Фото

Появились фотографии болельщиков, поддерживающих сборную Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции на стадионе в Глазго.

На одном из фото запечатлен болельщик с российским флагом, стоящий в обнимку с поклонником в атрибутике украинской сборной.

Перед стартом турнира РФС отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обратил внимание на политический лозунг «Слава Украине! Героям слава!», изображенный на форме сборной Украины. УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате политический лозунг украинских националистов «Героям слава!», изображенный на внутренней стороне маек.

Вместе с тем УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.