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Швеция — Украина: Зинченко открыл счет

22:28
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Сборная Украины вышла вперед в матче Евро-2020 против Швеции. Отличился Александр Зинченко. Это его первый гол на турнире

На 27-й минуте после передачи от Андрея Ярмоленко игрок «Манчестер Сити» расстрелял ворота Ульсена. Счет матча — 1:0 в пользу украинцев.

Швеция — Украина

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Евгений Петров все материалы автора

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