Швеция — Украина: Зинченко открыл счет
22:28
Сборная Украины вышла вперед в матче Евро-2020 против Швеции. Отличился Александр Зинченко. Это его первый гол на турнире
На 27-й минуте после передачи от Андрея Ярмоленко игрок «Манчестер Сити» расстрелял ворота Ульсена. Счет матча — 1:0 в пользу украинцев.
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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