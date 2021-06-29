Сборная Украины вышла вперед в матче Евро-2020 против Швеции. Отличился Александр Зинченко. Это его первый гол на турнире

На 27-й минуте после передачи от Андрея Ярмоленко игрок «Манчестер Сити» расстрелял ворота Ульсена. Счет матча — 1:0 в пользу украинцев.