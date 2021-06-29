Романцев назвал современных игроков, которые могли бы попасть в сборную России середины 90-х

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев назвал футболистов из нынешней команды, кого бы он взял в состав на чемпионат Европы 1996 года.

— Что касается того, кого бы я взял из нынешней в сборной на Евро-96, то, пожалуй, в ней бы могли проявить себя Джикия, Головин, Миранчук, — сказал Романцев «СЭ». — Но все это очень условно — слишком уж разное футбольное время. Тогда, в 96-м, сборную представляло целое поколение талантов, большинство из которых выступало в чемпионатах Англии, Испании, Италии. Нынешний состав сборной поскромней. А вот результат получился один и тот же.

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