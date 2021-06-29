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Мюллер повторил рекорд Озила в сборной Германии

18:18
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Форвард сборной Германии Томас Мюллер заявлен на матч 1/8 финала Евро-2020 против Англии, сообщает в Twitter OptaFranz.

По данным источника, 31-летний нападающий начнет игру крупного турнира в 26 раз подряд. Единственный раз такой результат в сборной Германии показал Месут Озил (26 «стартов» подряд с 2010 по 2018 год).

Матч Англия — Германия состоится сегодня, 29 июня. Начало — в 19.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля