Мюллер повторил рекорд Озила в сборной Германии
18:18
Форвард сборной Германии Томас Мюллер заявлен на матч 1/8 финала Евро-2020 против Англии, сообщает в Twitter OptaFranz.
По данным источника, 31-летний нападающий начнет игру крупного турнира в 26 раз подряд. Единственный раз такой результат в сборной Германии показал Месут Озил (26 «стартов» подряд с 2010 по 2018 год).
Матч Англия — Германия состоится сегодня, 29 июня. Начало — в 19.00 (мск).
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