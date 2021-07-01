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Реднапп назвал хорошей идею ужесточения лимита в РПЛ

10:10
Харри Реднапп. Фото Reuters
Харри Реднапп. Фото Reuters
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Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» объяснил причины провала сборной России на Евро-2020, а также поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Артем Дзюба, Магомед Оздоев и&nbsp;Марио Фернандес.«Сократите лимит до четырех иностранцев в заявке». Реднапп — за непопулярные реформы в российском футболе

— Что помешало России добраться хотя бы до плей-офф? — вопрос Реднаппу.

— Я не знаю. Вам нужно сделать так, чтобы молодые футболисты получали хорошее спортивное образование и спокойно переходили во взрослый футбол. Развивайте молодежь! У Шотландии была похожая проблема в последние годы: она не поставляла хороших юных игроков, но в этом году сборная вернулась на чемпионат Европы. Россия должна пойти по такому же пути. Может быть, нужно поменять правила, чтобы российские игроки в клубах получали больше времени.

— У нас как раз сейчас обсуждают лимит на легионеров в РПЛ. Ходят слухи, что его хотят ужесточить.

— Хорошая идея! Тогда российские футболисты будут чаще играть. Какой сейчас лимит?

— Восемь иностранных игроков в заявке.

— Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта.

— Но в английской премьер-лиге вообще нет лимита.

— Но у нас и нет нехватки молодых талантов. И наши юные игроки свободно уезжают за рубеж — к примеру, Санчо и Беллингем в дортмундской «Боруссии». Нужно давать молодым футболистам играть, только так они развиваются.

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Гоша Чернов все материалы автора

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