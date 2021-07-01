Украинский фанат, напавший на российского болельщика, задержан в Глазго
09:43
В Глазго задержали украинского фаната, который напал на российского болельщика Дениса Смоленского на матче 1/8 финала Евро Швеция — Украина (1:2 д.в.).
«Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — приводит слова Смоленского RT.
29 июня во время матча чемпионата Европы по футболу Швеция — Украина на стадионе «Хампдэн Парк» в Глазго на трибуне началась драка между украинскими фанатами и болельщиком в футболке российской национальной команды и с флагом РФ. Видео драки можно посмотреть здесь.
Полностью интервью с Денисом Смоленским читайте на сайте «СЭ»
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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