Украинский фанат, напавший на российского болельщика, задержан в Глазго

В Глазго задержали украинского фаната, который напал на российского болельщика Дениса Смоленского на матче 1/8 финала Евро Швеция — Украина (1:2 д.в.).

«Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом», — приводит слова Смоленского RT.

29 июня во время матча чемпионата Европы по футболу Швеция — Украина на стадионе «Хампдэн Парк» в Глазго на трибуне началась драка между украинскими фанатами и болельщиком в футболке российской национальной команды и с флагом РФ. Видео драки можно посмотреть здесь.

Полностью интервью с Денисом Смоленским читайте на сайте «СЭ»