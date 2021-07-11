Реакция английских фанатов на гол Люка Шоу в финале Евро-2020. Видео
Английские болельщики отпраздновали гол Люка Шоу в ворота сборной Италии в финале Евро-2020.
После забитого мяча фанаты стали бросать в воздух стаканы с пивом, обниматься и прыгать от радости.
Fans outside Wembley Stadium, and in Birmingham and Manchester react with joy as England score an early goal against Italy in the #Euro2020 final.— Sky News (@SkyNews) July 11, 2021
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ABSOLUTE SCENES in Manchester as Luke Shaw puts #ENG ahead!!! #EURO2020 #ITA #ITAENGpic.twitter.com/B7BuuMOhbb— Sun Sport (@SunSport) July 11, 2021
Люк Шоу открыл счет на 2-й минуте финала Евро-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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