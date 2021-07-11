Олимпийский чемпион по прыжкам в длину предложил наградить Шоу титулом сэра за гол в финале Евро-2020
Олимпийский чемпион по прыжкам в длину Грегори Разерфорд предложил наградить защитника сборной Англии по футболу Люка Шоу титулом сэра за гол в ворота Италии в финале Евро-2020.
«Сэр Люк!» — написал у себя в Twitter Разерфорд.
Sir Luke ?? #eng— Greg Rutherford (@GregJRutherford) July 11, 2021
Люк Шоу открыл счет в финале Евро-2020 против Италии на второй минуте встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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