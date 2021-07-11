Олимпийский чемпион по прыжкам в длину предложил наградить Шоу титулом сэра за гол в финале Евро-2020

Олимпийский чемпион по прыжкам в длину Грегори Разерфорд предложил наградить защитника сборной Англии по футболу Люка Шоу титулом сэра за гол в ворота Италии в финале Евро-2020.

«Сэр Люк!» — написал у себя в Twitter Разерфорд.

Люк Шоу открыл счет в финале Евро-2020 против Италии на второй минуте встречи.