Потерявший сознание во время матча Кристиан Эриксен выписан из больницы
Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен был выписан из больницы в пятницу после операции на сердце. Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды 18 июня.
Ранее 29-летний футболист перенес операцию по имплантации дефибриллятора, который должен регулировать сердечную аритмию.
12 июня во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) в конце первого тайма Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Игрока реанимировали прямо на поле. Позже он пришел в сознание и был доставлен в госпиталь. По словам врачей сборной Дании у хавбека случился сердечный приступ.
Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ??#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1— DBU — En Del Af Noget St?rre (@DBUfodbold) June 18, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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