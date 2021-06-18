Александер Исак поделился эмоциями после победы над сборной Словакии в матче Евро

Нападающий сборной Швеции Александер Исак рассказал об эмоциях, которые он испытывает после победы над Словакией (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020. Швед был признан лучшим игроком встречи.

«Перед Евро я пытался объяснить, как много значат для меня игры за сборную Швеции. Но это совершенно особое чувство. Представлять Швецию на крупном турнире, на таких замечательных стадионах — невероятно», — приводит слова Исака официальный сайт УЕФА.

Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. У Словакии три очка и вторая позиция.

В заключительном туре Швеция сыграет 23 июня с Польшей, а Словакия против Испании.