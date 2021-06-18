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Стало известно, когда выпишут Кристиана Эриксена из больницы

08:55
Кристиан Эриксен. Фото Twitter
Кристиан Эриксен. Фото Twitter
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Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен будет выписан из больницы сегодня, 18 июня.

По данным источника, футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Europei/17-06-2021/eriksen-operato-cuore-defibrillatore-futuro-inter-4102071542101.shtml

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