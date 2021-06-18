Стало известно, когда выпишут Кристиана Эриксена из больницы

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен будет выписан из больницы сегодня, 18 июня.

По данным источника, футболисту был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД), который служит для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

12 июня в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ.