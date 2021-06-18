Перенесший остановку сердца во время матча Кристиан Эриксен выписан из больницы

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен был выписан из больницы в пятницу после операции на сердце. Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды 18 июня.

29-летний игрок уже увиделся с партнерами по сборной, откуда позже он отправится домой к семье. Эриксен также обратился к болельщикам со словами благодарности и отметил, что будет поддерживать команду в игре с Россией.

Ранее футболист перенес операцию по имплантации дефибриллятора, который должен регулировать сердечную аритмию.

12 июня во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) в конце первого тайма Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Игрока реанимировали прямо на поле. Позже он пришел в сознание и был доставлен в госпиталь. По словам врачей сборной Дании у хавбека случился сердечный приступ.

21 июня сборная Дании сыграет с Россией в группе B Евро-2020. Встреча пройдет в Копенгагене.