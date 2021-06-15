Эриксен показал фото из больницы и обратился к болельщикам

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен опубликовал первый пост в Instagram после сердечного приступа, который произошел с ним во время матча Евро-2020 против Финлянди (0:1).

«Привет всем. Большое спасибо за ваши теплые приветствия и сообщения со всего мира. Это многое занчит для меня и моей семьи, — написал Эриксен, приложив фото из больницы. — Со мной все нормально — в определенных обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти несколько обследований, однако я чувствую себя нормально. Сейчас хочу поболеть за ребят в следующих матчах. Играйте за всю Данию. С наилучшими пожеланиями».

Напомним, в конце первого тайма матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен потерял сознание. Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.