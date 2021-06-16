Сборная Франции обыграла Германию в матче чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Единственный гол забил защитник немецкой команды Матс Хуммельс в свои ворота.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Франции Поль Погба.

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).