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Погба признан лучшим игроком матча Евро-2020 Франция — Германия

00:15
Поль Погба (в центре). Фото Twitter
Поль Погба (в центре). Фото Twitter
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Сборная Франции обыграла Германию в матче чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Единственный гол забил защитник немецкой команды Матс Хуммельс в свои ворота.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Франции Поль Погба.

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).

Франция — Германия

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