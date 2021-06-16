Погба признан лучшим игроком матча Евро-2020 Франция — Германия
00:15
Сборная Франции обыграла Германию в матче чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Единственный гол забил защитник немецкой команды Матс Хуммельс в свои ворота.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Франции Поль Погба.
Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).
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