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Германия впервые начала Евро с поражения

00:15
Франция — Германия — 1:0. Фото Twitter
Франция — Германия — 1:0. Фото Twitter
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Сборная Германии в стартовом матче Евро-2020 проиграла Франции (0:1) и впервые в истории начала чемпионата Европы с поражения.

Ранее немцы, которые не пропускают континентальные первенства с 1972 года, одержали в первых матчах семь побед при пяти ничьих. Ближе всего к неудаче немцы были в 1992 году, но за минуту до конца встречи со сборной СНГ Томас Хесслер сравнял со штрафного.

Первый матчи сборной Германии на чемпионатах Европы

Дата

Город

Соперник

Счет

Голы

14.06.1972

Антверпен

Бельгия

2:1

Г.Мюллер-2 — Полленис

17.06.1976

Белград

Югославия

4:2 (д.в.)

Флоэ, Д.Мюллер-3 — Попивода, Джаич

11.06.1980

Рим

Чехословакия

1:0

Румменигге

14.06.1984

Страсбур

Португалия

0:0

-

10.06.1988

Дюссельдорф

Италия

1:1

Бреме — Манчини

12.06.1992

Норчеппинг

СНГ

1:1

Хесслер — Добровольский

09.06.1996

Манчестер

Чехия

2:0

Циге, Меллер

12.06.2000

Льеж

Румыния

1:1

Шолль — Молдован

15.06.2004

Порту

Голландия

1:1

Фрингс — ван Нистелрой

08.06.2008

Клагенфурт

Польша

2:0

Подольски-2

09.06.2012

Львов

Португалия

1:0

Гомес

12.06.2016

Вильнев-д'Аск

Украина

2:0

Мустафи, Швайнштайгер

15.06.2021

Мюнхен

Франция

0:1

Хуммельс, в свои ворота

Итого: +7=5-1, мячи 18-8.

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Александр Бобров все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи


  • Александр Логинов

    Вот до тчего Меркель Германию довела. Где талантливые немецкие мальчишки? В сборной играют турки и африканцы. Из истинных арийцев один Рюдигер остался.

    16.06.2021

  • John Doe

    Рекорды и антирекорды на Евро прям сплошным потоком поперли.

    16.06.2021

  • Jonh Silver

    А оправдания будут, типа немцы играли под нагрузками пик планируется к финалу ЧМ в катаре?)

    16.06.2021