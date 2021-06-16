Германия впервые начала Евро с поражения
Сборная Германии в стартовом матче Евро-2020 проиграла Франции (0:1) и впервые в истории начала чемпионата Европы с поражения.
Ранее немцы, которые не пропускают континентальные первенства с 1972 года, одержали в первых матчах семь побед при пяти ничьих. Ближе всего к неудаче немцы были в 1992 году, но за минуту до конца встречи со сборной СНГ Томас Хесслер сравнял со штрафного.
Первый матчи сборной Германии на чемпионатах Европы
|
Дата
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
14.06.1972
|
Антверпен
|
Бельгия
|
2:1
|
Г.Мюллер-2 — Полленис
|
17.06.1976
|
Белград
|
Югославия
|
4:2 (д.в.)
|
Флоэ, Д.Мюллер-3 — Попивода, Джаич
|
11.06.1980
|
Рим
|
Чехословакия
|
1:0
|
Румменигге
|
14.06.1984
|
Страсбур
|
Португалия
|
0:0
|
-
|
10.06.1988
|
Дюссельдорф
|
Италия
|
1:1
|
Бреме — Манчини
|
12.06.1992
|
Норчеппинг
|
СНГ
|
1:1
|
Хесслер — Добровольский
|
09.06.1996
|
Манчестер
|
Чехия
|
2:0
|
Циге, Меллер
|
12.06.2000
|
Льеж
|
Румыния
|
1:1
|
Шолль — Молдован
|
15.06.2004
|
Порту
|
Голландия
|
1:1
|
Фрингс — ван Нистелрой
|
08.06.2008
|
Клагенфурт
|
Польша
|
2:0
|
Подольски-2
|
09.06.2012
|
Львов
|
Португалия
|
1:0
|
Гомес
|
12.06.2016
|
Вильнев-д'Аск
|
Украина
|
2:0
|
Мустафи, Швайнштайгер
|
15.06.2021
|
Мюнхен
|
Франция
|
0:1
|
Хуммельс, в свои ворота
Итого: +7=5-1, мячи 18-8.
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Александр Логинов
Вот до тчего Меркель Германию довела. Где талантливые немецкие мальчишки? В сборной играют турки и африканцы. Из истинных арийцев один Рюдигер остался.
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John Doe
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Jonh Silver
А оправдания будут, типа немцы играли под нагрузками пик планируется к финалу ЧМ в катаре?)
16.06.2021