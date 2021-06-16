Германия впервые начала Евро с поражения

Сборная Германии в стартовом матче Евро-2020 проиграла Франции (0:1) и впервые в истории начала чемпионата Европы с поражения.

Ранее немцы, которые не пропускают континентальные первенства с 1972 года, одержали в первых матчах семь побед при пяти ничьих. Ближе всего к неудаче немцы были в 1992 году, но за минуту до конца встречи со сборной СНГ Томас Хесслер сравнял со штрафного.

Первый матчи сборной Германии на чемпионатах Европы

Дата Город Соперник Счет Голы 14.06.1972 Антверпен Бельгия 2:1 Г.Мюллер-2 — Полленис 17.06.1976 Белград Югославия 4:2 (д.в.) Флоэ, Д.Мюллер-3 — Попивода, Джаич 11.06.1980 Рим Чехословакия 1:0 Румменигге 14.06.1984 Страсбур Португалия 0:0 - 10.06.1988 Дюссельдорф Италия 1:1 Бреме — Манчини 12.06.1992 Норчеппинг СНГ 1:1 Хесслер — Добровольский 09.06.1996 Манчестер Чехия 2:0 Циге, Меллер 12.06.2000 Льеж Румыния 1:1 Шолль — Молдован 15.06.2004 Порту Голландия 1:1 Фрингс — ван Нистелрой 08.06.2008 Клагенфурт Польша 2:0 Подольски-2 09.06.2012 Львов Португалия 1:0 Гомес 12.06.2016 Вильнев-д'Аск Украина 2:0 Мустафи, Швайнштайгер 15.06.2021 Мюнхен Франция 0:1 Хуммельс, в свои ворота

Итого: +7=5-1, мячи 18-8.