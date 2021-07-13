Погба поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака, подвергшихся расистским оскорблениям после финала Евро
Полузащитник сборной Франции Поль Погба выразил поддержку игрокам сборной Англии Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Букайо Сака, которые подверглись оскорблениям после финала Евро-2020.
«Рэшфорд, Санчо, Сака, я горжусь вами. Иногда ты выигрываешь, иногда — проигрываешь. Вы набрались смелости, чтобы пробить пенальти, и проявили себя, чтобы помочь своей стране выйти в финал.
Мы больше не можем терпеть расизм или поддерживать его, и никогда не прекратим борьбу с ним. Парни, вы должны высоко держать головы и гордиться своей уверенностью. Вы являетесь примером этой прекрасной игры. Никогда не забывайте об этом. Гордитесь собой, мир футбола гордится вами!" — написал Погба в Instagram.
В финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Рэшфорд, Санчо и Сака. Все они вышли на замену по ходу матча.
12 июля об оскорблениях сообщила футбольная ассоциация Англии (FA). Позже стало известно, что этот факт расследует полиция Лондона.
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