Погба поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака, подвергшихся расистским оскорблениям после финала Евро

Полузащитник сборной Франции Поль Погба выразил поддержку игрокам сборной Англии Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Букайо Сака, которые подверглись оскорблениям после финала Евро-2020.

«Рэшфорд, Санчо, Сака, я горжусь вами. Иногда ты выигрываешь, иногда — проигрываешь. Вы набрались смелости, чтобы пробить пенальти, и проявили себя, чтобы помочь своей стране выйти в финал.

Мы больше не можем терпеть расизм или поддерживать его, и никогда не прекратим борьбу с ним. Парни, вы должны высоко держать головы и гордиться своей уверенностью. Вы являетесь примером этой прекрасной игры. Никогда не забывайте об этом. Гордитесь собой, мир футбола гордится вами!" — написал Погба в Instagram.

В финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Рэшфорд, Санчо и Сака. Все они вышли на замену по ходу матча.

12 июля об оскорблениях сообщила футбольная ассоциация Англии (FA). Позже стало известно, что этот факт расследует полиция Лондона.