Мэр Лондона отреагировал на расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
06:27
Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 против Италии.
«Рэшфорд, Сака и Санчо. Три льва. Расизму нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Виновные в отвратительных оскорблениях в интернете должны быть привлечены к ответственности. Владельцы соцсетей должны немедленно принять меры, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть», — написал Хан в Twitter.
В финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Все эти футболисты вышли на замену по ходу матча.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю