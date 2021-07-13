Мэр Лондона отреагировал на расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 против Италии.

«Рэшфорд, Сака и Санчо. Три льва. Расизму нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Виновные в отвратительных оскорблениях в интернете должны быть привлечены к ответственности. Владельцы соцсетей должны немедленно принять меры, чтобы устранить и предотвратить эту ненависть», — написал Хан в Twitter.

В финале Евро-2020 Англия уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Все эти футболисты вышли на замену по ходу матча.