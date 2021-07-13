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Пике рассказал, что помогло сборной Италии победить в финале Евро-2020

13:00
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу сборной Италии над Англией в финале Евро-2020 (1:1, пенальти — 3:2).

«Италия заслужено выиграла Евро-2020. Поздравляю. Это лучшая команда турнира.

Конечно, тот факт, что они били пенальти первыми, снова им помог. У них было право на ошибку, как и в матче с Испанией. Из-за этого они оставались в игре, даже ошибаясь", — написал Пике в Twitter.

В 1/2 финала Евро испанцы проиграли итальянцам в серии 11-метровых (1:1, 2-4). Команда Италии также начинала бить первыми. Тогда Пике остался недоволен форматом проведения серии пенальти на турнире.

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