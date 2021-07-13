Пике рассказал, что помогло сборной Италии победить в финале Евро-2020

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу сборной Италии над Англией в финале Евро-2020 (1:1, пенальти — 3:2).

«Италия заслужено выиграла Евро-2020. Поздравляю. Это лучшая команда турнира.

Конечно, тот факт, что они били пенальти первыми, снова им помог. У них было право на ошибку, как и в матче с Испанией. Из-за этого они оставались в игре, даже ошибаясь", — написал Пике в Twitter.

Italia gana la @EURO2020 con merecimiento. Felicidades @Vivo_Azzurro! La mejor selecci?n de toda la competici?n. Eso s?, el hecho de chutar primero en la tanda de penaltis le ha vuelto a ayudar. Le ha permitido fallar, como contra Espa?a, y aun as? seguir viva en la tanda. — Gerard Piqu? (@3gerardpique) July 11, 2021

В 1/2 финала Евро испанцы проиграли итальянцам в серии 11-метровых (1:1, 2-4). Команда Италии также начинала бить первыми. Тогда Пике остался недоволен форматом проведения серии пенальти на турнире.