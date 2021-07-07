Пике недоволен форматом проведения серии пенальти на Евро-2020

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения сборной Испании от Италии в 1/2 финала Евро-2020 раскритиковал формат проведения серии пенальти на турнире. Испанцы проиграли итальянцам в серии послематчевых одиннадцатиметровых (1:1, 2-4).

«Огромный турнир для сборной Испании! Это большая гордость. Попасть в полуфинал Евро-2020 — это большое достоинство. Не думаю, что в соревновании есть лучшая команда, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!

Неслучайно в четырех сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки-2020 побеждали команды, которые били первыми. Статистика говорит, что у первого больше возможностей, и в таком турнире не кажется справедливым, что жеребьевка ставит вас в невыгодное положение", — написал Пике в Twitter.

Enorme torneo de la @SeFutbol! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la @EURO2020 tiene much?simo m?rito. No creo que haya selecci?n mejor en la competici?n, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ?nimo al equipo! — Gerard Piqu? (@3gerardpique) July 6, 2021 No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estad?sticas dicen que el primero tiene m?s opciones y en un torneo as? no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqu? (@3gerardpique) July 6, 2021

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.