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Пике недоволен форматом проведения серии пенальти на Евро-2020

03:29
Жерар Пике. Фото Instagram
Жерар Пике. Фото Instagram
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения сборной Испании от Италии в 1/2 финала Евро-2020 раскритиковал формат проведения серии пенальти на турнире. Испанцы проиграли итальянцам в серии послематчевых одиннадцатиметровых (1:1, 2-4).

«Огромный турнир для сборной Испании! Это большая гордость. Попасть в полуфинал Евро-2020 — это большое достоинство. Не думаю, что в соревновании есть лучшая команда, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!

Неслучайно в четырех сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки-2020 побеждали команды, которые били первыми. Статистика говорит, что у первого больше возможностей, и в таком турнире не кажется справедливым, что жеребьевка ставит вас в невыгодное положение", — написал Пике в Twitter.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

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Евгений Козинов все материалы автора

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