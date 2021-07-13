Юрий Лоза: «Дзюба уже раз десять должен был извиниться перед Эмери. Нужно думать, прежде чем говорить ерунду»

Российский певец Юрий Лоза отреагировал на критику Артем Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. Ранее нападающий говорил, что итальянец вообще не тренер.

«Дзюба и про Эмери говорил, что он тренеришка. А он потом четыре раза выиграл лигу Европы. Наши игроки хотят казаться чуть больше, чем они есть. Надо держать язык за зубами. У нас все специалисты. Это профессионалы, они могут достигать каких-то вершин. Подумай немного, прежде чем ляпать такую ерунду. Должен ли Артем извиниться? Конечно, это будет по-мужски. Только умный человек может признать свою неправоту. От Дзюбы я никогда извинений не слышал. Он уже раз десять должен был извиниться перед Эмери, но мы этого не слышали», — сказал Лоза «СЭ».

Сборная Италии под руководством экс-главного тренера «Зенита» Роберто Манчини выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).