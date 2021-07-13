Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Юрий Лоза: «Дзюба уже раз десять должен был извиниться перед Эмери. Нужно думать, прежде чем говорить ерунду»

13:05
Теги:

Российский певец Юрий Лоза отреагировал на критику Артем Дзюбы в адрес главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. Ранее нападающий говорил, что итальянец вообще не тренер.

«Дзюба и про Эмери говорил, что он тренеришка. А он потом четыре раза выиграл лигу Европы. Наши игроки хотят казаться чуть больше, чем они есть. Надо держать язык за зубами. У нас все специалисты. Это профессионалы, они могут достигать каких-то вершин. Подумай немного, прежде чем ляпать такую ерунду. Должен ли Артем извиниться? Конечно, это будет по-мужски. Только умный человек может признать свою неправоту. От Дзюбы я никогда извинений не слышал. Он уже раз десять должен был извиниться перед Эмери, но мы этого не слышали», — сказал Лоза «СЭ».

Сборная Италии под руководством экс-главного тренера «Зенита» Роберто Манчини выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Мы выступаем за действующую формулу проведения РПЛ». Президент «Ростова» Арутюнянц — о реформе российского футбола
Знакомый изнасиловал студентку и снял процесс на телефон
Фото: как Литвинова превзошла Беллу Хадид в Каннах
Экс-президент Украины рассказал об обмане граждан в 1991 году
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
5
Офсайд