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Лоза — об Англии: «Их подвела толерантность. Тренер был вынужден дать пробить пенальти темнокожим»

12:47

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал победу сборной Италии в финале Евро-2020 над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

«Пенальти — это лотерея. Попал или не попал, просто везение. Сейчас ругают английских игроков, но если бы Доннарума прыгнул в другую сторону, то все сразу бы стали героями. Тот же Мбаппе сейчас самый дорогой игрок мира, но даже он не забивает пенальти. Итальянцы англичан не обыграли. Они сыграли вничью, а все решилось в лотерее», — сказал Лоза «СЭ».

Также Лоза считает, что тренер сборной Англии должен был дать ударить темнокожим игрокам.

«Дело в том, что тренер сборной Англии был вынужден дать ударить чернокожим. Это английская толерантность, она их и погубила. Политика вмешалась в спорт. Я абсолютно в этом уверен. Это дело каждого, но почему-то именно англичане встают на колено. Тренер обязан это поддерживать. Как тот же Кейн виноват перед чернокожими? Он что, занимался работорговлей? Он даже понятия не имеет, что это такое», — добавил Лоза.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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