Петкович рассказал, о чем говорил с командой после крупного поражения от Италии

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что нужно забыть поражение от Италии (0:3) в Евро-2020. Также он добавил, что только победа в третьем туре позволит команде рассчитывать на плей-офф.

«Сегодня каждый из игроков может быть разочарован результатом, но завтра с началом следующей тренировки для нас начнется новый этап. Я поговорил с командой и сказал ей, что у нас остался один матч, и только три очка смогут вывести нас в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Петковича.

Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.