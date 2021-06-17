Петкович рассказал, о чем говорил с командой после крупного поражения от Италии
02:38
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что нужно забыть поражение от Италии (0:3) в Евро-2020. Также он добавил, что только победа в третьем туре позволит команде рассчитывать на плей-офф.
«Сегодня каждый из игроков может быть разочарован результатом, но завтра с началом следующей тренировки для нас начнется новый этап. Я поговорил с командой и сказал ей, что у нас остался один матч, и только три очка смогут вывести нас в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Петковича.
Итальянцы набрали шесть очков и первыми среди участников турнира обеспечили себе место в плей-офф.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024458--italy-vs-switzerland/
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